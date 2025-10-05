Colpaccio a Varese per la Biellese, a segno Naamad: primi punti per la Fulgor con Albertini

Colpaccio esterno per la Biellese. I lanieri del tecnico Luca Prina espugnano il fortino di Varese grazie al centro di Naamad che vale il 5° posto in solitaria, a 5 lunghezze dalla capolista Vado. Per i lanieri si tratta del 3° successo su 6 gare fin qui disputate nel girone di Serie D. Una bella iniezione di fiducia in vista delle prossime gare di campionato.

In Eccellenza, il Città di Cossato cala il poker sulla Druentina e si allontana dalle sabbie mobili della classifica. Esulta anche la Fulgor Chiavazzese che, dopo aver visto arrivare in panchina il nuovo tecnico Giuseppe Albertini, supera di misura l'Oleggio e centra i suoi primi tre punti.

In Promozione secco 3-0 senza appelli per il Ceversama, superato dalla Juve Domo, mentre in Prima Categoria si registrano i ko di Gaglianico, Valle Elvo e Torri Biellesi (travolta 5 a 1 dal Ponderano). Da segnalare il secondo posto della Valle Cervo Andorno dopo il combattutissimo 3 a 2 con l'Aosta.

In Seconda, giornata ricca di soddisfazioni per il Vigliano e la Valdilana Biogliese che conquistano il massimo della posta in palio. Infine, in Terza, vittorie per La Cervo e Lessona e stop esterno per il Pollone.