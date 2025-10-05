Grande interesse a Masserano per il Festival delle Bande tra concerti e sfilate nel borgo a suon di musica FOTO

Una tre giorni di musica e composizioni. Ha destato enorme interesse la rassegna del Festival delle Bande, andato in scena da venerdì 3 ottobre a oggi nel borgo storico di Masserano.

Dopo gli eventi del mattino, dalle 15 del pomeriggio, è andata in scena la grande kermesse delle bande: ben 5 bande si sono esibite nelle piazze e nelle vie del centro cittadino offrendo al pubblico un viaggio musicale, una celebrazione dell’energia collettiva di un grande ensemble al centro di un ideale palcoscenico a cielo aperto, animato dall’energia e dal suono coinvolgente di cinque realtà musicali, pronte a dare vita ad una giornata di festa e condivisione.

In un crescendo di emozioni e colori, le formazioni hanno sfilato tra le strade antiche, portando con sé il ritmo delle marce, la solennità dei suoni tradizionali e il fascino di arrangiamenti moderni e sorprendenti.