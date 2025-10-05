Giornata di sport a Lessona, tantissimi bikers alla Prevostura: ecco i protagonisti FOTO

Non ha tradito le attese la 26esima edizione de La Prevostura Mtb. A Lessona anche quest’anno sono stati tantissimi biker presentatisi al via della Granfondo nazionale e soprattutto c’è stata tanta presenza da fuori regione, anche da parte di chi non conosceva questi sentieri ormai storici per la mountain bike italiana. Magari, come spesso succede, per un primo punto di contatto in attesa di ritornare per una vacanza più tranquilla.

La vittoria, sugli ormai classici 48 km per 1.350 metri, è andata a Stefano Goria (Scott) andato via lungo il percorso impegnativo soprattutto dal punto di vista tecnico con l’aiuto di Davide Foccoli, suo compagno di colori che alla fine ha chiuso insieme a lui. Il lavoro di squadra ha consentito di fare il vuoto alle loro spalle, con Fabio Bassignana (KTM Protek Elettrosystem) terzo a 3’20”. Fuori dal podio Emanuele Bocchio Vega a 3’34” e Giulio Peruzzo a 3’44”, anche loro appartenenti al KTM Protek Elettrosystem.

Fra le donne Marika Celestino, figlia dell’attuale cittì della nazionale Mirko, ha conquistato la corsa completando la grande giornata della Scott. 2h28’13” il suo tempo finale con Giulia Challancin (Four Es Racing) a 6’16” e Angele Borot, francese dell’XC63 Volcanic Team a 9’12”. Nella prova inserita nel calendario regionale prima posizione per Mattia Zunino (Team Bike O’Clock) in 2h10’03” precedendo Lorenzo Micca (Mtb Academy Giaveno) a 3’04” e Davide Martin (Scott Sumin) a 5’36”. Prima donna la svizzera Sveva Guidali (HR Team) in 2h51’58” con Karin Tosato (Mtb Lissone) a 3’20” e Danila Fumero (Monviso Bike) a 9’40”.

Notevole anche quest’anno la presenza di sponsor e istituzioni al fianco degli Amici Mtb Lessona: dal Comune alla Provincia di Biella, dalla Fondazione Cassa di Risparmio alla Regione Piemonte, dall’Atletica Biella al Comune di Masserano toccato dal percorso. Un grazie è giunto anche a tutti i volontari sparsi sul tracciato e impegnati nella gestione dei servizi. Appuntamento al prossimo anno, per la vera classica di fine stagione delle ruote grasse.