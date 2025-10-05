Cavaglià, trovata un'auto rubata: indagini in corso

Accertamenti in corso a Cavaglià, dove nella prima mattinata di oggi, 5 ottobre, è stata rinvenuta un'auto rubata. Dalle informazioni raccolte, sembra che il furto sia avvenuto un anno fa in Emilia Romagna ai danni di una biellese. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.
In Breve
domenica 05 ottobre
sabato 04 ottobre
venerdì 03 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, detenuto minaccia di buttarsi dal tetto del Carcere per protesta: i particolari dell'operazione
Ancora una volta, grazie alla professionalità degli uomini e delle donne della Polizia...