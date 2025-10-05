 / CRONACA

CRONACA | 05 ottobre 2025, 17:00

Cavaglià, trovata un'auto rubata: indagini in corso

auto rubata

Cavaglià, trovata un'auto rubata: indagini in corso (foto di repertorio)

Accertamenti in corso a Cavaglià, dove nella prima mattinata di oggi, 5 ottobre, è stata rinvenuta un'auto rubata. Dalle informazioni raccolte, sembra che il furto sia avvenuto un anno fa in Emilia Romagna ai danni di una biellese. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

g. c.

