Tennistavolo, esordio con il botto per Splendor in D1 e D2: tutti i risultati FOTO

Sono partiti i campionati regionali di tennistavolo dove lo Splendor partecipa con 5 compagini.

C2

Unipol di Bocchio parte col piede sbagliato in C2, sconfitta a Torino dal TT Torino C, una formazione molto forte che punta al salto di Categoria. Partono bene i ragazzi di capitan Bianchetto che con il giovane Erick Marangone si aggiudicano il primo punto, poi però pur lottando è un monologo per i padroni di casa che si aggiudicano 5 incontri di fila e portano a casa il bottino pieno. Solo sconfitte per Matteo Bianchetto, Gabriele Pronesti, Daniele Cesario e Erick Marangone negli incontri successivi.

D1

Si parte molto bene, con un perentorio 5 a 1 al palaguggia per i portacolori cossatesi Splendor Gentile Impianti . Due vittorie per Tommaso Zoppello e Pegoraro Riccardo, una per Riccardo Motta. I giovani cossatesi Motta e Zoppello crescono bene e al loro esordio in D1: 5 a 1 il risultato finale per i cossatesi che superano il Valledora Alpignano.

D2

Due le squadre impegnate in D2 al palaguggia e anche qui un giovane in evidenza. Immobiliare Bugella vince 5 a 1 contro il Baveno e spicca la prova di Francesco Bidese che fa sue due partite, l'ultima rimontando da 0- 2. Michele Capodiferro non fallisce le sue gare e col punto finale di Andrea Saitta è un netto 5 a 1 per i cossatesi. Sempre in D2 esordio amaro per Siviero/ Elettronica Scarpa. Cedono per 4 a 2 i padroni di casa all altra compagine del TT Baveno Vittorie per Roberto Milani e Pietro Ferraris, mentre rimane a secco Roberto Marinone, ma ci sarà tempo per rifarsi.

D3

Buon punto conquistato da MB Line a Santhià e anche li ottima prova dei giovani Mattia Zoppello (2 punti) e Lorenzo Caschili (1 punto) mentre a secco l'esordiente Alessandro Saitta che comunque non sfigura a fronte di avversari più esperti. 3 a 3 il risultato finale. Appuntamento al prossimo weekend.