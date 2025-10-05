Alpini di Occhieppo Inferiore in festa per i 95 anni di fondazione FOTO

Giorni di festa a Occhieppo Inferiore per i 95 anni della fondazione del gruppo degli Alpini. Tre giorni di appuntamenti e ricorrenze tra musica, celebrazioni ufficiali e momenti di comunità.

Questa mattina, 5 ottobre, ha avuto luogo l'evento clou delle celebrazioni con l'ammassamento di buon mattino nella sede delle penne nere, seguito dall'alzabandiera e dalla sfilata accompagnata dalla Fanfara.

Con la presenza delle autorità, è stata poi deposta la corona oltre alla benedizione del nuovo gagliardetto al termine della santa messa. Il pranzo sociale in compagnia ha chiuso la giornata dedicata ai solenni festeggiamenti.