Valle Elvo | 05 ottobre 2025, 14:30

Alpini di Occhieppo Inferiore in festa per i 95 anni di fondazione FOTO

alpini occhieppo

Alpini di Occhieppo Inferiore in festa per i 95 anni di fondazione (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Giorni di festa a Occhieppo Inferiore per i 95 anni della fondazione del gruppo degli Alpini. Tre giorni di appuntamenti e ricorrenze tra musica, celebrazioni ufficiali e momenti di comunità.

Questa mattina, 5 ottobre, ha avuto luogo l'evento clou delle celebrazioni con l'ammassamento di buon mattino nella sede delle penne nere, seguito dall'alzabandiera e dalla sfilata accompagnata dalla Fanfara.

Con la presenza delle autorità, è stata poi deposta la corona oltre alla benedizione del nuovo gagliardetto al termine della santa messa. Il pranzo sociale in compagnia ha chiuso la giornata dedicata ai solenni festeggiamenti.

g. c.

