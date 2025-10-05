A Biella acrobazie in moto e pensieri nel ricordo di Stefano Sughi FOTO e VIDEO

A Biella acrobazie in moto e pensieri nel ricordo di Stefano Sughi (foto di Nicola Rasolo/Giuliana Mosca e video di Stefania Zorio)

Grande partecipazione a Biella per la giornata dedicata al ricordo di Stefano Sughi, il 20enne che, nel 2023, perse la vita in un tragico incidente sulla A4, poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese.

Tanti giovani, a bordo delle loro moto, si sono ritrovati al Parco Kennedy per rendergli omaggio con filmati, fotografie su schermo, pensieri, canzoni ed acrobazie semplici su strada.

Il ragazzo era molto conosciuto in città e fuori provincia, in quanto esponente della "bike life", una community di ragazzi che si riuniscono in strada per divertirsi in trick e in evoluzioni su moto da cross, quad e biciclette così da socializzare e mostrare le loro acrobazie.