L'abbraccio commosso di Candelo a Cristian Bonifacio: "Beato chi ti ha conosciuto"

Lunghi e calorosi applausi hanno accolto la salma di Cristian Bonifacio nel suo ultimo viaggio terreno.

Nel primo pomeriggio di oggi, 13 settembre, hanno avuto luogo i funerali del presidente della Pro Loco mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari, a soli 43 anni, al Bocchetto Sessera, a seguito di un malore fatale. Il corteo funebre, partito dalla sede dell'associazione, ha raggiunto la chiesa di San Pietro, seguito dai mezzi dell'Impresa Edile Bonifacio che gli hanno reso omaggio di fronte ad una folla commossa.

Presenti associazioni, sindaci, penne nere, gruppi sportivi, forze dell'ordine, amici e rappresentanti delle istituzioni (tra cui il sindaco Paolo Gelone) che si sono stretti al dolore dei familiari. Dopo aver osservato un minuto di silenzio in segno di lutto, il parroco, don Simone Rocco, ha officciato le esequie funebri. Nella sua omelia, ha ricordato la sua figura, padre di famiglia e punto di riferimento dell'intera comunità di Candelo: "Era un grande, ha messo sempre entusiasmo e passione in tutto ciò che ha fatto. Beati noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti. Ti voglio ricordare felice, tutti noi lo dobbiamo fare nonostante la tristezza e il dolore di oggi. La forza dell'amore del Signore non finirà mai".

A ricordarlo anche il primo cittadino Gelone, visibilmente commosso, che ha rivolto parole di affetto ai suoi cari: "Il suo ricordo vivrà per sempre ad ogni iniziativa della nostra comunità. Persona di valore che si emesso al servizio della comunità. Era un caro amico. Ha lavorato per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni. Eri un grande costruttore: non solo edicifi ma di relazioni ed eventi. Eri una persona generosa e instancabile. Oggi c'è un grande vuoto ma una grande responsabilità, portare avanti il tuo esempio ogni giorno. Ci sono momenti che resteranno per sempre nel mio cuore".

Al termine della funzione, molti palloncini di color bianco sono stati lasciati andare verso il cielo in sua memoria al grido "Cristian, Cristian, Cristian..."