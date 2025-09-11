Cristian Bonifacio, parole di vicinanza dalla Pro Loco Piedicavallo: “Il suo esempio continuerà a vivere”

La Pro Loco di Piedicavallo e la presidente Veronica Rosazza Prin partecipano con profonda commozione al dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di Cristian Bonifacio, guida della Pro Loco di Candelo.

“Ne ricordiamo con affetto la gentilezza, la disponibilità e la passione che lo hanno sempre contraddistinto come persona e come guida della sua associazione – si legge nella nota - Il suo impegno costante e la dedizione verso la comunità rappresentano un esempio prezioso, che continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e alla comunità di Candelo, unendoci al loro dolore con affetto e partecipazione”.