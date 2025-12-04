Ponderano: uomo disturba al pronto soccorso, intervengono i Carabinieri

Ieri mattina mercoledì 3 dicembre, intorno alle 7,15 a Ponderano, è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri presso il pronto soccorso dell’ospedale locale a causa di un uomo già noto alle forze dell’ordine che stava creando problemi al personale sanitario.

Secondo quanto riferito da un’infermiera, l’uomo, mentre si trovata ricoverato, disturbava l’attività del reparto. All’arrivo dei militari, tuttavia, la situazione si è rapidamente calmata: l’uomo si è tranquillizzato, ha preso i documenti rilasciati dal pronto soccorso e si è allontanato verso l’uscita principale senza creare ulteriori disagi.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare la calma e garantire la normale operatività del pronto soccorso.