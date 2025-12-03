Ponderano, avanti tutta con i lavori, Locca: "Ogni opera un passo concreto verso un futuro migliore" FOTO

Siamo entusiasti di annunciare che siamo giunti alle battute finali di un progetto che rappresenta non solo un miglioramento sostanziale della viabilità del nostro paese, ma anche un investimento nel futuro della nostra comunità. I lavori di bitumatura delle vie Gobetti e Derbiglie stanno per essere completati, così come il raccordo alla via Partigiani d’Italia, che sarà ampliato per garantire una circolazione più fluida e sicura. Questo intervento si unisce al rifacimento del tappeto d’usura del parcheggio di piazza Martiri della Libertà e dell’area di parcheggio di via De Amicis, nonché ai ripristini del manto bitumato delle vie La Marmora ed Edmondo De Amicis, che sono fondamentali per garantire accessi sicuri e agevoli alle scuole.

Tutti questi lavori, pianificati con attenzione e lungimiranza, stanno finalmente dando i loro frutti. Il costo complessivo delle opere ammonta a 174.000 euro, un investimento significativo che porterà benefici tangibili a tutti noi. Immaginate, per un momento, le strade pulite e sicure, gli spostamenti più agevoli, e il rinnovato aspetto del nostro paese: un restyling necessario per una corretta viabilità e un ambiente più accogliente per i nostri concittadini e visitatori.

Stiamo per concludere anche i lavori per la nuova area camper in via Strada Antica per Biella. Con un costo complessivo di 50.000 euro, questa nuova struttura potrà ospitare una decina di stalli, contribuendo a promuovere il turismo itinerante sul nostro territorio. Immaginate i turisti che sosteranno nel nostro paese, arricchendo la nostra economia locale e condividendo con noi la bellezza dei luoghi che abbiamo il privilegio di chiamare casa.

Inoltre, sono iniziati i lavori per il recupero della tettoia presente nell’area sportiva, dove nascerà un locale polivalente di 200 mq, con un costo di 242.000 euro. Questo spazio sarà dedicato a tutte quelle attività che già animano il nostro paese, come yoga, thai chi, ginnastica dolce per anziani e molte altre iniziative. Sarà un luogo dove la comunità potrà riunirsi, socializzare e partecipare a eventi che rafforzano i legami tra di noi.

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal progetto relativo al collegamento ciclopedonale dal quartiere Fontanone al centro del paese. Questo percorso protetto avrà un costo di 70.000 euro e sarà un'importante risorsa per i ragazzi che frequentano le scuole e per gli anziani. Grazie a questo intervento, potremo muoverci in sicurezza, evitando la trafficata via Mazzini, un’arteria che ha da poco subito lavori per il rallentamento della velocità veicolare, contribuendo così a un ambiente più sano e vivibile.

Questi progetti non sono solo lavori pubblici; sono l’espressione del nostro impegno costante per il benessere dei ponderanesi. Ogni opera rappresenta un passo concreto verso un futuro migliore, dove la qualità della vita è al centro della nostra visione. Vogliamo che Ponderano sia un luogo dove ogni cittadino possa muoversi liberamente e sentirsi parte di una comunità viva e dinamica.

Insieme, continuiamo a lavorare per il nostro paese. Questo è un cammino che ci porterà verso un Ponderano sempre più bello, accogliente e sicuro per tutti.