Dolore a Candelo, il sindaco Gelone ricorda l'amico Bonifacio: “ La tua energia contagiava tutti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“E' mancato Cristian Bonifacio, padre, imprenditore, presidente della Pro Loco, amico.

Sono senza parole, sconvolto e addolorato, così come tutta l'amministrazione e tutta la comunità. Oggi l'unica cosa che ha valore solo le condoglianze alla famiglia, sono i pensieri d'affetto e calore per i suoi cari, in particolare per le sue bimbe, per la moglie e la famiglia tutta.

Vi siamo e vi saremo vicini. In questo giorno così triste, sto provando a scorrere le tue foto per ritrovare il tuo sorriso, in quelle istantanee che eri così felice di condividere: sono tutti momenti che hanno per protagonista la tua famiglia che per te era qualcosa di fondamentale, vitale, irrinunciabile. Eri orgoglioso dei risultati delle tue figlie e dei momenti semplici e genuini passati insieme a loro.

Lo stesso calore, lo stesso impegno, la stessa passione li dedicavi alla tua grande famiglia allargata: il tuo lavoro, la tua Pro loco e il tuo paese. La tua energia contagiava tutti e la tua concretezza sapeva trasformare in realtà anche i progetti ed i sogni più grandi. Cristian ci mancherai tanto, mancherai tanto a Candelo”.