Il cordoglio della Pro Loco Biella e Valle Oropa per la morte di Cristian Bonifacio

«Il Presidente, il Direttivo e tutti i Soci della Pro Loco Biella e Valle Oropa si stringono al dolore della famiglia per la perdita del caro Cristian. Rimarrai sempre nei nostri cuori».