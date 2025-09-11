 / Circondario

Circondario | 11 settembre 2025, 16:43

Il cordoglio della Pro Loco Biella e Valle Oropa per la morte di Cristian Bonifacio

La Pro Loco Biella e Valle Oropa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Cristian Bonifacio.

«Il Presidente, il Direttivo e tutti i Soci della Pro Loco Biella e Valle Oropa si stringono al dolore della famiglia per la perdita del caro Cristian. Rimarrai sempre nei nostri cuori».

Pro Loco Biella e Valle Oropa

