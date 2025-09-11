Bocchetto Sessera, ciclista 47enne colto da malore, inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina, mercoledì 11 settembre, al Bocchetto Sessera, nei pressi della casa del pescatore. Un uomo di 47 anni, che si trovava in bicicletta lungo una strada sembra sia stato improvvisamente colto da un malore.

Nonostante l’allarme sia stato lanciato immediatamente e sul posto siano intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma l’uomo è deceduto.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli o persone.

Seguiranno aggiornamenti