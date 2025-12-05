Solidarietà a Vigliano Biellese: lunedì 8 la raccolta per le famiglie in difficoltà

A Vigliano Biellese torna anche quest’anno la tradizionale raccolta di offerte porta a porta organizzata dalla Società San Vincenzo De Paoli ODV, un appuntamento storico che rappresenta ancora oggi un momento di grande valore dedicato alla solidarietà.

La raccolta si svolgerà lunedì 8 dicembre e coinvolgerà un gruppo numeroso di volontari che, suddivisi in coppie, passeranno casa per casa in tutto il territorio del paese per chiedere un contributo a sostegno delle famiglie in difficoltà. La partenza per la raccolta è prevista intorno alle 9.30, dall’oratorio della Parrocchia Santa Maria Assunta di Vigliano, e terminerà intorno alle 12:30/13:00, a seconda del percorso assegnato.

Nei giorni precedenti, come illustrato dai volontari, sono già state imbucate buste in tutte le case del paese, contenenti il bilancio dell’anno e un avviso sull’iniziativa, in modo che i residenti siano informati e possano prepararsi. L'iniziativa dell'8 dicembre rappresenta una parte importante del finanziamento delle attività dell’associazione, che nel corso dell’anno precedente ha raccolto circa 10mila euro, somma destinata interamente alle famiglie del territorio.

Questi contributi si affiancano ad altre forme di sostegno, come l’aiuto garantito dal Comune e le donazioni provenienti anche da alcune aziende, permettendo all’associazione di disporre di un budget da utilizzare nel corso dell’anno per interventi mirati. Pacchi alimentari, bollette e piccoli contributi: i volontari si riuniscono due volte al mese e seguono diverse famiglie del paese, individuate attraverso un lavoro strutturato e condiviso. L’attività viene svolta in collaborazione con gli assistenti sociali e con il Comune, seguendo criteri oggettivi: i rappresentanti menzionano l’utilizzo di indicatori come l’ISEE e un database organizzato, che consente di censire i casi seguiti e di valutare con attenzione le situazioni di maggiore necessità.

Lunedì 8 dicembre i volontari torneranno a bussare alle porte di Vigliano: “Partecipare significa sostenere in modo concreto le famiglie e le fragilità del territorio”.

Si ricorda che la busta contenente le offerte potrà essere consegnata anche nei giorni successivi, presso le parrocchie di Santa Maria Assunta e San Giuseppe.