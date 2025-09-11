 / Circondario

Sarà nella sua Candelo l'ultimo addio a Cristian Bonifacio

Da ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia condivisi da amici, amministratori, cittadini e membri di associazioni biellesi.

Si terrà sabato nella sua Candelo il funerale di Cristian Bonifacio, il presidente della Pro Loco mancato questa mattina, 11 settembre, al Bocchetto Sessera a seguito di un malore improvviso. Aveva soltanto 43 anni.

Da ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia condivisi da amici, amministratori, cittadini e membri di associazioni biellesi. Il segno evidente di quanto fosse apprezzato e stimato in vita.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di San Pietro alle 19.30 di domani. Sempre a San Pietro, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Bonino, alle 15 di sabato 13 settembre.

