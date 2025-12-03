 / Circondario

Vigliano in lutto per la morte di Ezio Bertagnolio

Lutto nella comunità di Vigliano Biellese. Nelle scorse ore Ezio Bertagnolio è mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 89 anni. Persona poliedrica e stimata da tutti, aveva molte passioni come lo sport e la musica tanto che aveva inciso un disco come cantante. Aveva anche preso parte come comparsa alle riprese di un film dal titolo Oltre il guado. Inoltre aveva lavorato con impegno e competenza alla Fila.

La veglia di preghiera verrà recitata nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio, a Vigliano, alle 18.30 di stasera. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, alle 15 di domani, 4 dicembre.

g. c.

