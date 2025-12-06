Roberto Marchisotti e il Presepe Gigante: gli scatti che raccontano la tradizione di Marchetto FOTO

Il Presepe Gigante di Mosso non è solo una delle tradizioni natalizie più suggestive del Biellese, ma anche un patrimonio visivo raccontato con passione dal fotografo biellese Roberto Marchisotti. Fin dalle prime edizioni del presepe, allestito nel 1980 nella frazione di Marchetto, Marchisotti ha documentato la magia delle scene, catturando statue a grandezza naturale e momenti di vita quotidiana della comunità che si riuniva attorno alla Natività. Le sue fotografie rappresentano una preziosa testimonianza della tradizione originaria. Ogni scatto di Marchisotti racconta la vita del presepe nella sua forma più autentica, tra mestieri antichi, bambini che giocano, pastori e famiglie riunite, restituendo l’atmosfera calda e partecipativa che ha reso celebre questa manifestazione.

Oggi, dal 2012, il presepe si svolge nel centro storico di Mosso, con oltre 200 figure a grandezza naturale e un percorso pedonale di circa un chilometro, accessibile a tutti. Il tema dell'edizione 2025-26, la 38°, visitabile fino all’11 gennaio 2026, sono i cento anni del pastore Gelindo e la tradizione pastorale della Valle di Mosso.

Le immagini del fotografo non sono però solo ricordi: rappresentano una testimonianza viva di storia, cultura e tradizione del Biellese, che raccontano l’evoluzione di una delle manifestazioni natalizie più amate nel Biellese e non solo.

L'allestimento è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, suggestivamente illuminato, con entrata a offerta libera.

