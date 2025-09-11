 / Circondario

Circondario | 11 settembre 2025, 12:30

Candelo, dalla Pro Loco parole di cordoglio: “Cristian Bonifacio, il tuo impegno continuerà a vivere”

“Con profonda tristezza annunciamo la scomparsa di Cristian Bonifacio, presidente della Pro Loco di Candelo”. Con queste parole, inizia il messaggio di cordoglio dell'associazione a ricordo della sua guida, mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari a soli 43 anni.

“Cristian ha dedicato tempo, energie e passione alla nostra comunità, lavorando ogni giorno per valorizzare il territorio, le tradizioni e le persone che lo animano - si legge nella nota apparsa sui canali social della Pro Loco - La sua visione, la sua disponibilità e il suo entusiasmo resteranno un esempio per tutti noi. Il Direttivo, i volontari e i soci della Pro Loco si stringono con affetto alla famiglia di Cristian, condividendone il dolore. Grazie, Cristian, per ciò che hai dato a Candelo: il tuo impegno continuerà a vivere nelle iniziative che porteremo avanti nel tuo nome”.

g. c.

