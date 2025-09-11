ANCE Piemonte e Valle d’Aosta partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio

Il Presidente di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta, Paola Malabaila, insieme al Consiglio Generale, al Direttore e al personale tutto, partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio, ricordandone le alte doti umane e professionali e l’importante contributo offerto a servizio dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.