ANCE Piemonte e Valle d’Aosta partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio

Il Presidente di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta, Paola Malabaila, insieme al Consiglio Generale, al Direttore e al personale tutto, partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio, ricordandone le alte doti umane e professionali e l’importante contributo offerto a servizio dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
In Breve
mercoledì 10 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Il Gruppo Giovani ANCE Piemonte Valle d’Aosta si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa dell’amico e collega Cristian
Il Gruppo Giovani ANCE Piemonte Valle d’Aosta si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa...