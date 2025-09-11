 / NECROLOGI

NECROLOGI | 11 settembre 2025, 16:53

ANCE Piemonte e Valle d’Aosta partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio

ANCE Piemonte e Valle d’Aosta partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio

Il Presidente di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta, Paola Malabaila, insieme al Consiglio Generale, al Direttore e al personale tutto, partecipano con profondo cordoglio al dolore della famiglia per la scomparsa di Cristian Bonifacio, ricordandone le alte doti umane e professionali e l’importante contributo offerto a servizio dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Necrologio del Presidente Ance Piemonte e Valle d’Aosta, Paola Malabaila

Le prime dal territorio

Biella

Il Gruppo Giovani ANCE Piemonte Valle d’Aosta si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa dell’amico e collega Cristian

Il Gruppo Giovani ANCE Piemonte Valle d’Aosta si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa dell’amico e collega Cristian

Il Gruppo Giovani ANCE Piemonte Valle d’Aosta si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore