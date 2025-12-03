Candelo, affrontati ulteriori punti in consiglio tra bilancio e aree acquisite

Giungono ulteriori notizie dal Consiglio Comunale di Candelo. In tale sede, sono state approvate due variazioni al bilancio di previsione 2025/27, con l’utilizzo di ulteriori quote dell’avanzo di amministrazione. Si tratta delle ultime variazioni dell'anno poiché oltre la fine di novembre non è più possibile aggiustare i capitoli per permettere tutti gli interventi programmati.

È stata effettuata la verifica annuale delle aree e dei fabbricati destinabili a residenza, attività produttive e terziarie e continuano a non risultare aree da destinare a tali finalità. A ciò si aggiunge l'acquisizione dell’area parcheggio della Chiesa di San Pietro. A breve sarà sottoscritto l'atto di compravendita e si potranno avviare i lavori di sistemazione della zona.

Il campo da bocce sarà ricollocato all’interno dell’oratorio e l’intera area verrà trasformata in un parcheggio con spazio per panchine e un pergolato per garantire l'ombra. In più sarà nuovamente dato in gestione il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale tramite gara per ulteriori 9 anni. Infine, approvata la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria destinati agli edifici di culto per l’anno 2026 (uguale a 2025). Quest’anno è pervenuta una sola domanda entro la scadenza del 30 ottobre.