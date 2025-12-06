 / Biella

Provincia di Biella: disponibile un Suzuki Jimny, aperte le candidature per l’acquisto

La Provincia di Biella ha pubblicato un avviso per l’alienazione di un automezzo di proprietà, un Suzuki Jimny targato EJ003FD, immatricolato il 28 luglio 2011. Il veicolo ha percorso 215.406 chilometri e presenta una revisione valida fino a maggio 2026. La base d’asta è fissata in 5.000 euro.

Il mezzo sarà ceduto nello stato in cui si trova e tutte le spese successive all’aggiudicazione saranno a carico dell’acquirente.

È possibile visionare l’automezzo presso l’officina Bergo, in Via Ivrea 103 a Biella, previo appuntamento telefonico con il Servizio Caccia e Pesca al numero 015/8480662 (dott. Ronzani).
Le richieste di appuntamento dovranno pervenire entro il 12 dicembre 2025.

Presentazione delle offerte: tutti i dettagli

Le persone interessate dovranno presentare un’offerta in busta chiusa, contenente:

- generalità dell’offerente,

- copia di un documento di identità,

- recapito telefonico.

La busta dovrà essere indirizzata a:

Provincia di Biella – Via Q. Sella 12, 13900 Biella
con la dicitura: “Offerte per Suzuki Jimny – NON APRIRE”.

L’aggiudicazione avverrà a favore del miglior offerente.
L’importo dovrà essere versato entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, tramite piattaforma PagoPA. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, la Provincia potrà procedere con il secondo classificato, oppure adottare autonome determinazioni, compresa la rottamazione del mezzo.

Non sono previsti diritti di prelazione per i dipendenti provinciali.

Per maggiori informazioni: https://www.provincia.biella.it/notizie/avviso-alienazione-di-un-automezzo-di-proprieta-provinciale

C.S. Provincia di Biella, G. Ch.

