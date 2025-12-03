Micronido a Ronco Biellese, raccolte 160 firme dal comitato per la riapertura: “Chiesto incontro con Comune”

A Ronco Biellese continua a tenere banco la questione del micronido. Nei giorni scorsi, il comitato per la riapertura ha raccolto 160 firme tra la popolazione e richiesto un incontro con l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Celestino Lanza, per discutere della manifestazione di interesse che punta a concedere gratuitamente i locali dell'ex struttura scolastica di via Roma così da avviare un'attività di baby parking, ovvero un centro di custodia oraria per bambini tra i 13 mesi e i 6 anni di età.

Alla riunione prenderebbero parte alcuni firmatari, oltre ad alcuni membri del comitato. Tra questi figura l'ex sindaco Carla Moglia, insieme ad altre figure di spicco del paese come Renato Gibba, Attilio Scaramal e Gianfranco Penna. “Siamo rimasti molto sorpresi nel leggere la delibera della giunta comunale di Ronco Biellese che si propone di raccogliere manifestazioni di interesse per avviare il baby parking nei locali che hanno ospitato fino a luglio l'asilo nido e subito dopo nel leggere il comunicato stampa del sindaco per spiegare le motivazioni che li hanno spinti a prendere questa decisione - spiegano dal comitato in una nota stampa – È noto, infatti, che il servizio di assistenza per la prima infanzia in Piemonte si compone di molte soluzioni come l'asilo nido tradizionale, il micronido, il centro di custodia oraria, noto come baby parking, oltre al nido in famiglia, sezione primavera. Sarebbe anche importante capire quali suggerimenti abbiano ricevuto dalla Regione”.

Per i membri del comitato proporre il baby parking porterebbe ad “alcune limitazioni per le famiglie e le mamme. Non darebbe diritto al bonus asilo nido che l’INPS eroga sulla base di 3 fasce ISEE, come neanche il diritto alla mensa, se non in alcuni casi particolari e con la dotazione di attrezzature specifiche. Inoltre, è previsto il servizio solo a partire da 13 mesi, con alcune eccezioni per ospitare fino a 3 lattanti, da 0 a 13 mesi, con la presenza di un'educatrice qualificata per garantire un'appropriata assistenza. Infine, è previsto il servizio per sole 5 ore nonostante altre realtà comunali si siano attivate per ottenere un contributo regionale per poter prolungare l’orario del nido, senza spese per le famiglie”.

Da qui la proposta del comitato: “ La nostra posizione è chiara: riaprire il micronido a servizio di Ronco Biellese e dei paesi limitrofi che non ne siano dotati, anche perché siamo nella favorevole condizione di poter mettere in comune alcuni spazi con la scuola dell'infanzia, situata al piano sottostante. Così facendo si attuerebbero le linee guida del Ministero dell'Istruzione denominate POLO 0-6, cioè un percorso educativo continuo che unisce nido (da 0 a 3 anni) e scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni) in un'unica struttura. Per questo, abbiamo proposto alle famiglie e alle mamme, in particolare, di chiedere un incontro con l’amministrazione comunale in modo che, con lo sforzo e la collaborazione di tutti, ci si impegni per la riapertura del micronido. Allo stesso modo è nostra intenzione chiedere un confronto con la Regione Piemonte”.