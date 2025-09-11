L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ricorda Cristian Bonifacio

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Cristian,

questa è una lettera che non avrei mai voluto scrivere ma in questo momento è ciò che mi viene dal cuore. Ci siamo visti solo pochi giorni fa, parlando con entusiasmo di una bella collaborazione tra i nostri mercatini. Ma, soprattutto, con te c’è sempre stato – e ci sarà sempre – un grande legame affettivo.

Abbiamo condiviso tanti progetti e sinergie, parlando la stessa lingua e inseguendo gli stessi obiettivi, tutti con un unico scopo: valorizzare il nostro territorio. Per te non era solo un impegno, era una missione. E anche sapendo quanto fossi assorbito dal lavoro, mi sorprendevo di come riuscissi a fare tutto. Poi ricordavo la tua tempra di sportivo, di gladiatore, e tutto mi diventava chiaro.

Mi restano impresse le tue ultime parole, il tuo sorriso, la tua parlata coinvolgente. Saranno per sempre uno stimolo a continuare, con la stessa passione che ti ha contraddistinto.

Con affetto,

Stefano Rubin Pedrazzo

Presidente Associazione Teatro Popolare di Sordevolo”