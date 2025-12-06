Un percorso incantato con Marco Macchieraldo: torna a Vigliano "Un Bosco di Luci"FOTO

A grande richiesta, torna anche nel 2025 “Un Bosco di Luci”, l’evento suggestivo firmato Il Macchie – Marco Macchieraldo, capace negli anni di trasformare il bosco in un percorso incantato, illuminato da centinaia di punti luce. Un’esperienza che unisce atmosfera, natura e immaginazione, pensata per coinvolgere adulti e bambini.

L’appuntamento è fissato per il 6, 7 e 8 dicembre 2025, con due turni serali: alle 18:30 il primo e alle 21:00 il secondo. L’iniziativa, a posti limitati, prevede l’ingresso esclusivamente su prenotazione.

Un percorso magico… con un finale inatteso

La camminata – della durata di circa 80 minuti – conduce i partecipanti lungo un sentiero immerso nella natura, reso unico da giochi di luci e atmosfere create ad hoc. Al termine del tragitto è prevista una sorpresa particolarmente attesa: la bevanda segreta dell’elfo Ciuki, un piccolo rito che completa l’esperienza nel bosco.

L’organizzazione ricorda alcune semplici raccomandazioni: è necessario portare con sé una torcia o una lampada frontale, mentre sono consigliate scarpe comode da trekking. La partecipazione prevede un contributo libero destinato all’“elfo del bosco”.

Informazioni e prenotazioni

Il luogo del ritrovo verrà comunicato direttamente in fase di prenotazione.

Per assicurarsi un posto: 333 2662599.