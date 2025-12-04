3400 euro per le borse di studio: Gaglianico premia i talenti del territorio

Anche quest'anno, il Comune di Gaglianico, ha confermato il proprio impegno verso i giovani e l'eccellenza accademica, attraverso la distribuzione di 7 borse di studio per un valore totale di €. 3.400,00 ai suoi studenti più meritevoli.

L'assegnazione di questi premi non è semplicemente un atto di generosità, ma un investimento lungimirante nel futuro della comunità. Incoraggiare gli studenti che si distinguono, dalla Licenza Media alla Laurea Magistrale, significa riconoscere il loro impegno e il sacrificio che quotidianamente dedicano al percorso di studio.

"Un Comune che premia i propri talenti è un Comune che può crescere," come giustamente osservato dall’Assessore Marianna Brocco. “Questa sinergia tra Scuola e Amministrazione Comunale è un modello da seguire,”. Quest’anno la serata è stata organizzata insieme all’Assessore Simone Meliconi e con la collaborazione con l’associazione Libera la Voce: “Abbiamo voluto coniugare le eccellenze scolastiche di Gaglianico con le eccellenze della musica”.

L'Associazione Culturale "Libera la Voce" ha lo scopo di diffondere le attività musicali a 360° e, collaborando con il Comune di Gaglianico, ha contribuito a rendere la premiazione delle borse di studio un momento ancora più significativo.

“Un evento come quello del 29 novembre" afferma il Sindaco Paolo Maggia “ha esplicitamente combinato queste due realtà, offrendo un palco per artisti emergenti e, contemporaneamente, la cornice per la consegna delle borse di studio ai ragazzi più meritevoli del Comune, incoraggiando il talento in ogni sua forma”.