In occasione dei funerali di Cristian Bonifacio, per testimoniare il cordoglio e la partecipazione dell'intera comunità, la Città di Candelo istituisce il lutto cittadino nella giornata di sabato 13 settembre dalle ore 15 alle ore 16.
Si invitano i concittadini, i titolari di attività, le associazioni, le organizzazioni sociali e produttive a un momento di raccoglimento.
In Breve
venerdì 12 settembre
giovedì 11 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Circondario | 12 settembre 2025, 10:09
A Candelo un'ora di lutto cittadino per Cristian Bonifacio
In occasione dei funerali di Cristian Bonifacio, per testimoniare il cordoglio e la partecipazione dell'intera comunità, la Città di Candelo istituisce il lutto cittadino nella giornata di sabato 13 settembre dalle ore 15 alle ore 16.
Le prime dal territorio
Biella
“Giustizia e Sicurezza”: incontro pubblico a Biella con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro
A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per sabato 13 settembre, l’evento...