 / Circondario

Circondario | 12 settembre 2025, 10:09

A Candelo un'ora di lutto cittadino per Cristian Bonifacio

A Candelo un'ora di lutto cittadino per Cristian Bonifacio

In occasione dei funerali di Cristian Bonifacio, per testimoniare il cordoglio e la partecipazione dell'intera comunità, la Città di Candelo istituisce il lutto cittadino nella giornata di sabato 13 settembre dalle ore 15 alle ore 16.

Si invitano i concittadini, i titolari di attività, le associazioni, le organizzazioni sociali e produttive a un momento di raccoglimento.

Il sindaco di Candelo Paolo Gelone

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore