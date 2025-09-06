 / EVENTI

EVENTI | 06 settembre 2025, 06:50

Bolle di Malto 2025 a Biella: Piero Pelù e oltre 90mila visitatori tra birra, musica e cultura

Sul palco si sono alternati artisti di spicco tra i quali Piero Pelù nell'ultima serata, i Planet Funk e il format Stazioni Lunari.

Bolle di Malto 2025 a Biella: Piero Pelù e oltre 90mila visitatori tra birra, musica e cultura

Bolle di Malto 2025 a Biella: Piero Pelù e oltre 90mila visitatori tra birra, musica e cultura

Si è conclusa con successo la decima edizione di Bolle di Malto, la rassegna dedicata a birra artigianale, musica e cultura. Malgrado il maltempo che ha caratterizzato alcune giornate, il pubblico ha comunque risposto con grande entusiasmo sia agli eventi culturali, che musicali che naturalmente alle proposte culinarie, dei birrifici in particolare. 

Il cuore della manifestazione in Piazza Martiri e Piazza Primo Maggio ha accolto oltre 90.000 persone. Sul palco si sono alternati artisti di spicco tra i quali Piero Pelù nell'ultima serata, i Planet Funk e il format Stazioni Lunari.

Ora non resta che dare l'appuntamento al prossimo anno che sicuramente avrà in serbo tante novità entusiasmanti. 

News collegate:
 Biella è capitale della birra, Bolle di Malto 2025 è un successo da tutto esaurito - 03-09-25 12:30
 Da Piero Pelù a Nada, a Bolle di Malto serata di chiusura con successo di pubblico FOTO - 02-09-25 10:00
 Giovani e informazione digitale: Newsbiella assegna un riconoscimento a tre studentesse - 02-09-25 06:50
 Bolle di Malto 2025, grande affluenza in piazza Martiri anche nella penultima serata FOTO - 01-09-25 11:30
  Bolle di Malto 2025, presenti anche gli stand delle Pro Loco biellesi. D'Alessandro: “Sono le sentinelle del territorio" FOTO e VIDEO - 31-08-25 12:00
 Bolle di Malto, cresce l'attesa: a Biella la cerimonia di apertura del primo fusto FOTO e VIDEO - 26-08-24 19:00

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore