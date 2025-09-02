 / EVENTI

Da Piero Pelù a Nada, a Bolle di Malto serata di chiusura con successo di pubblico FOTO

Buoni numeri nonostante il clima poco estivo.

Da Piero Pelù a Nada, a Bolle di Malto serata di chiusura con successo di pubblico (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande partecipazione anche nell'ultima serata di Bolle di Malto nonostante il clima poco estivo. Ieri, 1° settembre, pubblico delle grandi occasioni per l'ultima rassegna musicale, andata in scena in piazza Martiri, a Biella. 

Prima ha fatto la sua comparsa Giulia Mei, poi è venuto il turno di Stazioni Lunari, con la presenza di cantanti noti al grande pubblico come Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Drigo dei Negrita e Ginevra Di Marco che hanno mixato con due ore di concerto i loro più grandi successi per un finale degno di un perfetto show televisivo. L’intrattenimento musicale è infine proseguito per tutta la serata con musica in filodiffusione.

