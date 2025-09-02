Da Piero Pelù a Nada, a Bolle di Malto serata di chiusura con successo di pubblico FOTO

Grande partecipazione anche nell'ultima serata di Bolle di Malto nonostante il clima poco estivo. Ieri, 1° settembre, pubblico delle grandi occasioni per l'ultima rassegna musicale, andata in scena in piazza Martiri, a Biella.

Prima ha fatto la sua comparsa Giulia Mei, poi è venuto il turno di Stazioni Lunari, con la presenza di cantanti noti al grande pubblico come Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Drigo dei Negrita e Ginevra Di Marco che hanno mixato con due ore di concerto i loro più grandi successi per un finale degno di un perfetto show televisivo. L’intrattenimento musicale è infine proseguito per tutta la serata con musica in filodiffusione.