Grande affluenza anche nella penultima serata di Bolle di Malto. Ancora una volta la musica, la birra e i piatti della tradizione sono stati gli assoluti protagonisti della giornata di domenica: sul palco di piazza Martiri si sono esibiti prima la cantautrice Chiamamifaro, pseudonimo di Angelica Cristiana Gori, poi il gruppo dei Planet Funk e infine il DJ Set che ha concluso la serata.
lunedì 01 settembre
domenica 31 agosto
Biella
Bolle di Malto 2025, grande affluenza in piazza Martiri anche nella penultima serata FOTO
