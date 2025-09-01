 / EVENTI

EVENTI | 01 settembre 2025, 11:30

Bolle di Malto 2025, grande affluenza in piazza Martiri anche nella penultima serata FOTO

bolle malto

Bolle di Malto 2025, grande affluenza in piazza Martiri anche nella penultima serata (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande affluenza anche nella penultima serata di Bolle di Malto. Ancora una volta la musica, la birra e i piatti della tradizione sono stati gli assoluti protagonisti della giornata di domenica: sul palco di piazza Martiri si sono esibiti prima la cantautrice Chiamamifaro, pseudonimo di Angelica Cristiana Gori, poi il gruppo dei Planet Funk e infine il DJ Set che ha concluso la serata. 

g. c.

