Bolle di Malto, cresce l'attesa: a Biella la cerimonia di apertura del primo fusto FOTO e VIDEO

Bolle di Malto, cresce l'attesa: a Biella la cerimonia di apertura del primo fusto (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Cresce l'attesa a Biella per l'edizione 2024 di Bolle Malto. Nella prima serata di oggi, 26 agosto, si è tenuta la cerimonia di apertura del primo fusto sotto i portici di Palazzo Oropa proprio per dare inizio alla grande settimana di eventi e appuntamenti enogastronomici in città.

Diverse le autorità presenti che si sono alternate in brevi interventi come l'assessore regionale Elena Chiorino, il sindaco di Biella Marzio Olivero, gli assessori Edoardo Maiolatesi e Anna Pisani, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il presidente del GAL Montagne Biellesi Francesca Delmastro, la guida di Fondazione BIellezza Paolo Zegna e il presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti.

Questa la diretta della cerimonia.

Dal 29 agosto al 2 settembre, le piazze Martiri della Libertà e Primo Maggio di Biella si trasformeranno in un vasto spazio di oltre 10.000 mq, animato da un programma che unirà gusto, cultura e natura. L'ingresso sarà gratuito ogni giorno dalle 18 alle 2 di notte, con l'eccezione del 2 settembre, quando la manifestazione terminerà all'1. Durante il weekend del 31 agosto e 1 settembre, sarà possibile partecipare all'evento anche a pranzo, dalle 11 fino a notte inoltrata.