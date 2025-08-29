Sul palco di Parola Bolle, Carlo Preve e Alessandro Ciccioni FOTO e VIDEO

 / EVENTI

EVENTI | 29 agosto 2025

Sul palco di Parola Bolle, Carlo Preve e Alessandro Ciccioni

Ospiti di Filippo Poletti

Sul palco di Parola Bolle, Carlo Preve e Alessandro Ciccioni

Sul palco di Parola Bolle, Carlo Preve e Alessandro Ciccioni

Dopo Alfredo Moratti, presidente e fondatore di Amica Chips, e Stefania Massera, alla guida dell’omonima pasticceria di Sala Biellese, anche oggi venerdì 29 agosto alle 11 sul palco di Parola Bolle sono saliti nuovi protagonisti, ospiti dell’influencer Filippo Poletti: Carlo Preve, amministratore delegato di Riso Gallo fondata nel 1856 e con sede nel Pavese, e Alessandro Ciccioni, titolare dell’azienda vitivinicola Centovigne di Castellengo.

In particolare con Ciccioni si è parlato di cosa lega il Nebbiolo dell’Alto Piemonte al territorio pavese, mentre con Preve  l'intervista ha puntato sulla cultura del riso, scoprendo, ad esempio, perché dobbiamo dire grazie al proprietario terriero e politico Camillo Benso di Cavour e cosa unisce dal 1856 il riso e il gallo.

