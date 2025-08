Bolle di Malto, il programma musicale delle serate, sul palco anche Piero Pelù e Drigo

La decima edizione di Bolle di Malto si avvicina. La più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della birra in programma a Biella dal 28 agosto al 1 settembre è pronta a far registrare il tutto esaurito grazie anche alla proposta musicale gratuita e capace di intercettare i gusti di tutti.

Tutte le sere, dal 28 agosto al 1 settembre, sul palco centrale di Bolle di Malto - in Piazza Martiri della Libertà - prenderà il via una ricca programmazione di musica dal vivo con artisti e DJ di grande richiamo da Mr Lasty, Sally Bumps, Ellenbeat ed Elenoir, dj e producer ucraina che ha conquistato i club di Dubai e del Medio Oriente che si esibiranno fino a notte inoltrata all’insegna del divertimento. Come ogni anno i concerti inizieranno tutti i giorni di pomeriggio, dalle ore 18.00, e prevederanno l’alternarsi di artisti e band locali, il nuovo format “Generation Bolle” pensato per dare spazio agli artisti emergenti italiani come Tigri da Soggiorno, ChiamamiFaro, Giulia Mei e i grandi ospiti da Daniele Incicco con i La Rua, ai Planet Funk a Stazioni Lunari, uno spettacolo a più voci guidato dalla vincitrice della Targa Tenco 2025 Ginevra di Marco e in cui si alterneranno sul palco alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano (Frontman Marlene Kuntz) e Drigo (chitarrista dei Negrita) per un gran finale degno del decimo compleanno di Bolle di Malto.

“Costruire la line up musicale per la decima edizione di Bolle di Malto è stato come scrivere una lettera a cuore aperto, pensata per tutti, dai più giovani ai più grandi. Volevamo che ogni nota suonata fosse un invito a rallentare, a lasciarsi attraversare dalle emozioni vere, quelle che solo un concerto dal vivo può regalare” – afferma Marco Romanelli, Direttore Artistico di Bolle di Malto. “In un tempo in cui la musica è spesso relegata a pochi secondi su uno schermo, ci piace pensare che ritagliarsi uno spazio per ascoltare davvero – senza filtri, senza distrazioni – sia un atto di resistenza romantica. Abbiamo scelto artisti che parlano a generazioni diverse, nomi come Planet Funk, Stazioni Lunari con Ginevra di Marco, Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano e Drigo e Daniele Incicco con i La Rua, proprio perché la musica deve unire, sorprendere, emozionare. Ma Bolle di Malto guarda anche al futuro, e lo fa con “Generation Bolle”, uno spazio pensato per dare voce agli artisti emergenti italiani. Ospitiamo talenti come Tigri da Soggiorno, ChiamamiFaro, Giulia Mei e diverse band under35 del territorio, perché crediamo che le nuove generazioni abbiano cose urgenti da dire. In un’epoca in cui essere ascoltati è sempre più difficile, Bolle di Malto vuole essere un luogo in cui i giovani trovano spazio, identità e risonanza. Qui, non solo si suona: qui, si viene ascoltati" – conclude Romanelli.

La proposta musicale di Bolle di Malto si completa con BDM Sour Jazz, con 3 concerti di Jazz gratuiti in programma a “Palazzo Ferrero” (Corso del Piazza, 29 – Biella) dal 28 al 30 agosto e che vedranno la partecipazione di BIB's Trio Django Grappelli Experience (29 agosto ore 20.30), Silvia Fusè Max Tempia Quartet "Souvenir d'Italie (29 agosto ore 22), SLWJM "Future Soul Quartet",(30 agosto ore 20.30) Basilico-Pagliero Quartet (30 agosto ore 22), Sambalelè Duo Saudade do Verão (31 agosto ore 20.30) e Georgia and the Candymen (31 agosto ore 22.00).

Scopri il programma musicale di Piazza Martiri della Libertà | Ingresso gratuito

Giovedì 28 agosto: Florie & The Lazy Cats, Damasco, Rokketti Band e Dj Set Mr Lasty

Alle ore 18.00 di giovedì 28 agosto si apre ufficialmente il sipario sulle serate musicali di Bolle di Malto. A dare il via all’evento saranno i Florie & The Lazy Cats, pronti a coinvolgere il pubblico con il loro sound inconfondibile e testi graffianti.

Dalle ore 20.00 sarà il turno dei Damasco, e a seguire alle ore 22.00 i Rokketti Band, cover band dedicata a Vasco Rossi, ripercorrerà i più grandi successi del rocker di Zocca per una chiusura tutta da cantare. La serata si concluderà in grande stile con un coinvolgente DJ set di MR Lasty. Dopo una serie di performance dal vivo che hanno spaziato tra generi diversi, il momento finale sarà affidato alla musica elettronica e alle vibrazioni da consolle di Mr Lasty che si esibirà a partire da mezzanotte

Venerdì 29 agosto: Florie & The Lazy Cats, Stand Up, Schegge Sparse e Dj set Sally Bumps

La seconda serata sarà introdotta alle ore 18.00 nuovamente dai Florie & The Lazy Cats. Alle ore 20.00 gli Stand Up e alle ore 22.00 le Schegge Sparse, cover band di Ligabue, pronte a scaldare il pubblico con i grandi successi dell’artista emiliano. Dai brani storici come Certe notti e Urlando contro il cielo fino alle hit più recenti, la band offrirà uno spettacolo carico di energia e passione, capace di coinvolgere fan di ogni età. Chiuderà la serata a mezzanotte ilDJ set imperdibile di Sally Bumps che scalderà tutta la piazza con un sound che nasce dall’incontro tra Techno, House e Breakbeat con forti richiami alla scenal elettronica UK

Sabato 30 Agosto: Florie & The Lazy Cats, Tigri da Soggiorno,Daniele Incicco con i La Rua e Dj set di Ellenbeat

Dopo l’apertura alle ore 18.00 dei Florie & The Lazy Cats, alle ore 20.00 sarà il turno delle TIGRI DA SOGGIORNO che portano sul palco un mix esplosivo di soul, funk e rock, con testi che colpiscono dritti al cuore e una performance live che non lascia scampo: energia, calore e improvvisazione pura. Band giovane formatasi nel 2019 all’ombra del Colosseo. Nel 2022 partecipano a X-Factor e vengono successivamente scelti come resident band del programma “La fisica dell’amore” con il prof. Vincenzo Schettini e sono ospiti frequenti da Fiorello. Attualmente è lavorazione il loro nuovo album.

La grande serata continuerà con un gruppo d’eccezione che suonerà dalle ore 22.00: i La Rua e Daniele Incicco. Incicco, artista e autore italiano, fonda la propria carriera musicale come frontman e co- fondatore dei La Rua, band nata ad Ascoli Piceno dall’incontro artistico con il produttore Dardust. Il nome della band in dialetto significa “stradina” e rappresenta bene il messaggio di autenticità e vicinanza alle radici. Il loro sound unisce pop, folk e sfumature indie, promuovendo l’idea di musica sincera e non etichettabile. La band si consolida come gruppo nel 2009 con sei membri: voce, banjo, batteria, chitarre, pianoforte e contrabbasso. Collabora anche con altri grandi artisti quali Elisa Toffoli, Federica Carta e partecipano a diversi contest musical nazionali, del calibro di Castrocaro, Sanremo Giovani, da cui parte un tour mondiale pre-covid; calcano le scene di Amici di Maria e Filippi. Aprono concerti di artisti internazionali quali Imagine Dragons. Oggi, Daniele Incicco si presenta come solista, portando con sé l’esperienza e la passione maturate negli anni con i La Rua. Oltre alla carriera da performer, Daniele è anche un autore, avendo scritto canzoni per artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Noemi, ed altri. Un nuovo capitolo sta per cominciare, ma con lo stesso obiettivo di sempre: emozionare e connettere attraverso la musica. Da mezzanotte fino a chiusura il DJ Set eclettico di Ellenbeat che continuerà ad animare tutta la piazza con il suo sound che mixa elettronica e house

Domenica 31 Agosto: Florie & The Lazy Cats, ChiamamiFaro,Planet Funk e Dj set di Elenoir

La penultima serata di Bolle di Malto sarà aperta alle ore 18.00 dai Florie & The Lazy Cats che anticipano l’arrivo un’artista poliedrica: ChiamamiFaro pronta a suonare dalle ore 20.00. Angelica Cristiana Gori, figlia d’arte in quanto vanta Cristina Parodi e Giorgio Gori come genitori; per emanciparsi dalla cornice familiare, decide di formarsi in Inghilterra, a Bristol, dove frequenta una High School, e dove viene influenzata musicalmente dall’indie-rock britannico. Si forma musicalmente a Milano presso la CPM Music Institute e diviene nota al pubblico come partecipante ad Amici di Maria De Filippi. La sua musica ha un sound pop-rock con influenze indie, cantautorato italiano e britannico. Dalle ore 22.00 toccherà ai Planet Funk: tra i pochi gruppi italiani capaci di collocarsi con naturalezza nel panorama della musica elettronica internazionale, mescolando generi con una cifra stilistica riconoscibile e sofisticata. Pur lavorando con l’elettronica, i Planet Funk suonano come una band dal vivo, con strumenti reali e performance energiche. È una delle ragioni del loro successo anche nei live: un equilibrio tra DJ set e concerto rock. Autori di successi mondiali come Chase the sun, Inside all the people, Who said (Stuck in the UK) e molti altri; vantano collaborazioni con artisti del calibro dei Duran Duran. Il loro sound nasce dalla fusione tra elettronica, rock alternativo, house, big beat e pop, con forti influenze anni '80 e '90 (soprattutto da gruppi come Depeche Mode, The Chemical Brothers, Underworld, e Daft Punk). A mezzanotte ilDJ Set di Elenoir, pioniera della techno a Dubai e una delle protagoniste della musica elettronica mondiale concluderà una serata indimenticabile

Lunedì 1 Settembre: Florie & The Lazy Cats, Giulia Mei e Stazioni Lunari

L’ultima serata di Bolle sarà animata dal gruppo che ha aperto le sere di questa decima edizione, i Florie & The Lazy Cats, che anticiperanno l’arrivo di Giulia Mei, pronta a esibirsi dalle ore 20.00. Mei classe 1993 e grinta da vendere per questa cantautrice italiana in forte ascesa. Inizia a studiare pianoforte e canto al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo all’età di 9 anni, proseguendo con un diploma in Pianoforte e Didattica della Musica al Conservatorio di Bologna. Il suo sound unisce pianismo classico, cantautorato italiano (Genova, Francia), indie pop ed elementi elettronici in chiave moderna. Le sue canzoni mescolano intimità e forza, ironia e crudo realismo, come in Bandiera, considerata "uno sfogo senza mezzi termini"; i testi trattano generazioni, emozioni contrastanti, disordine esistenziale e quotidianità con uno stile diretto e genuino. Vincitrice di svariati contest e gare canore italiane quali Targhe Tenco 2019, Premio Genova per Voi e Musicultura.

Alle ore 22.00 sarà il turno di Stazioni Lunari, uno spettacolo che nasce nei primi anni 2000 da un’idea di Francesco Magnelli (membro fondatore di C.S.I. e P.G.R.), pianista, compositore, arrangiatore. Spinto dalla necessità interiore di interagire con altre esperienze musicali - poiché è anche attraverso queste che si determina la propria crescita artistica - si ritrova nel tempo alla ricerca di un terreno fertile dove la musica, e non quello che ci ruota intorno, è l’unica vera protagonista. La voglia è quella di creare un porto, un punto di attracco per tutti gli artisti che hanno la spinta e la curiosità di confrontarsi con gli altri, di trovare un proprio centro all’interno di una squadra, perché Stazioni Lunari abbatte l’idea del front man a favore di una squadra a più voci. Gli artisti sono tutti sul palco per l’intera durata dello spettacolo e quando non cantano o suonano, ascoltano gli altri dalla loro postazione così da dare un messaggio importante al pubblico sull’importanza dell’ascolto. È una grande festa piena di energia dove si abbatte l’idea di "genere musicale, ogni concerto è unico e irripetibile. A Bolle di Malto saranno presenti Ginevra di Marco, Piero Pelù, Nada, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Drigo dei Negrita che mixeranno con due ore di concerto i loro più grandi successi per concludere con un finale unico. L’intrattenimento musicale proseguirà per tutta la serata con musica in filodiffusione.