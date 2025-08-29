“Parola a Bolle”: a Biella il debutto con Stefania Massera e Alfredo Moratti FOTO e VIDEO

Ieri, giovedì 28 agosto, in Piazza Duomo a Biella si è aperta ufficialmente la rassegna “Parola a Bolle”, il nuovo format di interviste ideato dal giornalista e influencer Filippo Poletti per la decima edizione di “Bolle di Malto”.

Ad inaugurare il palco sono stati Alfredo Moratti, presidente e fondatore di Amica Chips, e Stefania Massera, alla guida della storica Pasticceria Massera di Sala Biellese.

Durante l’incontro Poletti ha messo in luce due storie imprenditoriali molto diverse, ma accomunate dalla passione e dal radicamento nel territorio. Moratti ha raccontato i 35 anni di esperienza che hanno reso Amica Chips un punto di riferimento nello snack italiano, sottolineando come dietro un prodotto di largo consumo ci siano ricerca, innovazione e un forte legame con la tradizione.

Massera ha invece accompagnato il pubblico nel mondo della pasticceria biellese, evidenziando come i celebri torcetti, prodotti dal 1920, siano strettamente legati al lievito di birra, un dettaglio che unisce idealmente il suo lavoro artigianale alla manifestazione dedicata alla birra.

Con questo primo appuntamento, “Parola a Bolle” ha dato voce a due realtà simbolo: la solidità industriale e l’artigianato dolciario, entrambe espressioni autentiche dei sapori d’Italia.

La rassegna prosegue oggi, venerdì 29 agosto, con Carlo Preve (Riso Gallo) e Alessandro Ciccioni (Centovigne), per poi concludersi sabato 30 con Lara Ponti (Ponti Aceto) e Giovanni Vietti (Lauretana).