Domani il via alla decima edizione di Bolle di Malto con la cerimonia di apertura del primo fusto

Domani, lunedì 25 agosto 2025 prenderà ufficialmente il via la decima edizione di Bolle di Malto | Salone Italiano della Birra con la cerimonia di apertura del primo fusto. L’evento si terrà in Via Battistero 4, Biella, e vedrà la partecipazione delle autorità locali, della stampa e della cittadinanza.
La giornata inizierà alle 17.00 con la conferenza stampa, seguita alle 18.15 dalla cerimonia ufficiale di apertura, durante la quale sarà eseguito l’Inno Nazionale. A chiudere il programma, alle 18.30, un aperitivo conviviale con degustazione di prodotti locali, per celebrare il legame tra birra artigianale e territorio.
L’inaugurazione del primo fusto rappresenta un momento simbolico per l’intero Salone, confermando Bolle di Malto come uno degli appuntamenti principali per gli appassionati di birra e per la promozione dei prodotti locali italiani.