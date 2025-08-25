Bolle di Malto 2025, su il sipario alla 10° edizione: cerimonia di apertura con l'apertura del primo fusto FOTO e VIDEO

C'era grande attesa e curiosità a Biella per la cerimonia di apertura di Bolle di Malto 2025. La presentazione della decima edizione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, 25 agosto, in piazza Duomo, a due passi da Palazzo Oropa e con il Battistero sullo sfondo. Alla conferenza stampa hanno preso parte le autorità cittadine, provinciali e regionali, oltre ai rappresentanti di associazioni e realtà del nostro territorio.

Come riportato dal comitato organizzatore, l'incontro è stato un momento istituzionale di condivisione e valorizzazione dell'appuntamento nazionale che ogni anno richiama un gran numero di visitatori nel capoluogo laniero. Al termine degli interventi e dell'esecuzione dell'inno nazionale curato dalla Fanfara di Pralungo, si è proceduto alla tradizionale apertura del primo fusto di Bolle di Malto 2025, con il sindaco di Biella Marzio Olivero e l'intero staff organizzativo. Infine, si è svolto il consueto aperitivo conviviale con le degustazioni dei prodotti locali.

Di seguito le interviste dei protagonisti.