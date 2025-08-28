Bolle di Malto: concerti annullati in piazza Martiri, confermati gli eventi in piazza Duomo

L’organizzazione di Bolle di Malto comunica che, a causa delle condizioni metereologiche avverse, non è possibile procedere all’apertura dell’evento in Piazza Martiri previsto per le ore 18.00 di oggi. La pioggia ha reso il palco inagibile e non consente di svolgere le attività in completa sicurezza. Vi preghiamo di seguire tutti gli aggiornamenti che riguardano la manifestazione sui canali social di Bolle di Malto. Rimangono confermate tutte le attività previste in Piazza Duomo presso il Salone Italiano della Birra.