Piedicavallo, successo per “Criminali!”: teatro pieno e grande partecipazione solidale

Grande partecipazione e forte coinvolgimento sabato 2 maggio al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, dove è andata in scena la serata “Criminali!”, evento dedicato alla riscoperta di vicende storiche legate a delitti e reati della Valle Cervo.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Piedicavallo grazie al lavoro del Centro di Documentazione dell’Alta Valle Cervo, ha registrato il tutto esaurito nel giro di pochi minuti dall’apertura delle porte, confermando l’interesse del pubblico per proposte culturali capaci di coniugare ricerca storica e narrazione coinvolgente. La conferenza, curata e presentata da Danilo Craveia e Luca Forgnone, ha accompagnato il pubblico in un percorso affascinante tra episodi poco noti della storia locale, offrendo uno sguardo originale e documentato su fatti e vicende del passato.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l’accompagnamento musicale di Roberto Sellone, Cinzia Tomasi, Katia Nelva e Lorenzo Marazzato.

L’evento, a scopo benefico, ha visto anche la presenza di Claudio Medda e Anna Bonino di Domus Laetitiae, realtà di riferimento per il territorio e per numerose famiglie. La generosità del pubblico si è tradotta in una raccolta fondi significativa: le offerte libere raccolte nel corso della serata consentiranno infatti di destinare un contributo importante al progetto “Dona parole e passi”.

«La riuscita della serata conferma quanto sia importante fare rete tra istituzioni e realtà del territorio», dichiara Claudia Vincenzi, Vicesindaco di Piedicavallo. «La collaborazione con Domus Laetitiae, così come il dialogo costante con le amministrazioni dell’Alta e Bassa Valle Cervo, rappresentano un valore fondamentale per costruire iniziative che abbiano non solo un significato culturale, ma anche sociale». «Eventi come questo dimostrano quanto sia importante continuare a investire nella proposta culturale anche in realtà piccole come la nostra», aggiunge Luciano Capacci, Consigliere comunale sempre impegnato nell’organizzazione di iniziative e appuntamenti. «Portare a Piedicavallo eventi di qualità, capaci di raccontare il territorio in modo originale e coinvolgente, è un impegno che portiamo avanti con convinzione, spesso grazie alla collaborazione con le associazioni locali e con chi, come il Presidente Veronica Rosazza Prin E-mail prolocopiedicavallo@libero.it Documentazione dell’Alta Valle Cervo, lavora con passione sulla memoria storica. Il grande riscontro di pubblico ci conferma che questa è la direzione giusta».

Un risultato che testimonia non solo il successo culturale dell’iniziativa, ma anche la sensibilità e la partecipazione della comunità. Piedicavallo, insieme a tutta la Valle Cervo e al territorio biellese, conferma così il proprio sostegno a Domus Laetitiae, riconosciuta come una presenza fondamentale nel tessuto sociale del territorio.