Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica FOTO
Al termine della gara si sono svolte le premiazioni
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica
Domenica 3 maggio si è svolta la Gara degli Alpini 2026 presso il Golf Club Biella, appuntamento che ha richiamato numerosi partecipanti in un clima di sport e convivialità.
La competizione ha visto protagonisti gli Alpini, aggregati e amici, oltre a una categoria dedicata ai non alpini, dando vita a una giornata all’insegna della passione per il golf e dello spirito di gruppo.
Per la categoria Alpini, il primo posto lordo è stato conquistato da Vincenzo Sità, mentre nella classifica netto si è imposto Maurizio Tessarolo, seguito da Franco Dallazzi e Roberto Botto.
Nella categoria aggregati e amici, la vittoria è andata a Alfreda Ballarini, con Marisa Lanza al secondo posto e Tiziana Tescari al terzo.
Per quanto riguarda i non alpini, il primo classificato è stato Gianfrancesco Botto Poala, seguito da Marco Fassiola e Roberto Bona.
Al termine della gara si sono svolte le premiazioni, accompagnate dalla consueta atmosfera di amicizia che contraddistingue questo appuntamento, come testimoniato anche dalle fotografie scattate durante la giornata.
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica foto Lauretta Gronda
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