Al Golf Club Biella in Gara gli Alpini, Sità primo in classifica FOTO

Domenica 3 maggio si è svolta la Gara degli Alpini 2026 presso il Golf Club Biella, appuntamento che ha richiamato numerosi partecipanti in un clima di sport e convivialità.

La competizione ha visto protagonisti gli Alpini, aggregati e amici, oltre a una categoria dedicata ai non alpini, dando vita a una giornata all’insegna della passione per il golf e dello spirito di gruppo.

Per la categoria Alpini, il primo posto lordo è stato conquistato da Vincenzo Sità, mentre nella classifica netto si è imposto Maurizio Tessarolo, seguito da Franco Dallazzi e Roberto Botto.

Nella categoria aggregati e amici, la vittoria è andata a Alfreda Ballarini, con Marisa Lanza al secondo posto e Tiziana Tescari al terzo.

Per quanto riguarda i non alpini, il primo classificato è stato Gianfrancesco Botto Poala, seguito da Marco Fassiola e Roberto Bona.

Al termine della gara si sono svolte le premiazioni, accompagnate dalla consueta atmosfera di amicizia che contraddistingue questo appuntamento, come testimoniato anche dalle fotografie scattate durante la giornata.