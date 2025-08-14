L’ influencer Filippo Poletti lancia “Parola a Bolle”, nuovo format di Bolle di Malto VIDEO

Sul palco di “Parola a Bolle”, allestito in Piazza Duomo, si alterneranno 6 imprenditori: giovedì 28 agosto alle 18 Poletti intervisterà Alfredo Moratti, presidente e fondatore di Amica Chips, e Stefania Massera, alla guida dell’omonima pasticceria di Sala Biellese; venerdì 29 agosto alle 11 saranno protagonisti Carlo Preve, amministratore delegato di Riso Gallo fondata nel 1856 e con sede nel Pavese, e Alessandro Ciccioni, titolare dell’azienda vitivinicola Centovigne di Castellengo; infine, sabato 30 agosto alle 11 sarà la volta di Lara Ponti, vicepresidente dello storico acetificio di Ghemme in provincia di Novara e vicepresidente di Confindustria dal 2024, e Giovanni Vietti a capo di Acqua Minerale Lauretana.

«Il bello del “food” e del “beverage” italiano, per usare una terminologia diffusa anche sui social media, sono le storie delle famiglie e delle loro aziende che fanno il cibo, l’aceto o il vino – spiega Poletti, che dal 2017, presenta tutti i giorni storie positive di lavoro su LinkedIn. “Pensiamo a Moratti, che da 35 anni porta sulle nostre tavole il gusto italiano delle chips prodotte a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Con Preve ci immergeremo nella cultura del riso, scoprendo, ad esempio, perché dobbiamo dire grazie al proprietario terriero e politico Camillo Benso di Cavour e cosa unisce dal 1856 il riso e il gallo. A proposito di tradizione, a “Parola a Bolle” ci sarà la famiglia Ponti, che da nove generazioni, dal 1787, produce l’aceto: con Lara sveleremo, in particolare, il rapporto tra l’aceto e la birra, guidando il pubblico nella degustazione. Infine, grazie alla presenza di Massera, Ciccioni e Vietti, andremo alla scoperta del perché i torcetti della pasticceria Massera, in attività dal 1920, devono molto al lievito di birra, cosa lega il Nebbiolo dell’Alto Piemonte al territorio pavese, e l’amore profondo per la natura di Teresio Rossello, fondatore di Lauretana nel 1964».

Dietro alla nuova rassegna di “foodtelling” e “beveragetelling” di Bolle di Malto c’è, dunque, la volontà di dare voce agli interpreti del gusto italiano. «Dietro al cibo, all’aceto, al vino e all’acqua c’è la storia del fare impresa – tira le somme Poletti, già “Premio Nazionale Bellavista Franciacorta” per i suoi racconti giornalistici dedicati al vino –. Grazie all’incontro e alla piena sintonia con i fondatori di “Bolle di Malto”, Raffaele Abbattista e Marta Florio, è nata questa rassegna. Daremo voce ai sapori e ai gusti, nella consapevolezza che essi sono portatori di connessioni professionali e umane: intrecceremo, dunque, storie, persone e luoghi d’Italia per nutrire dal palco di Biella la nostra anima».

Il programma della rassegna “Parola a Bolle” a “Bolle di Malto” presso l’arena di Piazza Duomo a Biella:

giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 18: 2 incontri con Alfredo Moratti (Amica Chips) e Stefania Massera (Pasticceria Massera), moderati da Filippo Poletti

venerdì 29, a partire dalle ore 11: 2 incontri con Carlo Preve (Riso Gallo) e Alessandro Ciccioni (Centovigne), moderati da Filippo Poletti

sabato 30, a partire dalle ore 11: 2 incontri con Lara Ponti (Aceto Ponti, vicepresidente di Confindustria) e Giovanni Vietti (Acqua Minerale Lauretana), moderati da Filippo Poletti