Tollegno, interventi lungo il Rio Germanetti per la sicurezza idraulica

Il Comune di Tollegno attraverso un avviso ha informato la cittadinanza che, questo mese, squadre forestali della Regione Piemonte interverranno lungo il corso del Rio Germanetti per eseguire lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area.

L’operazione, prevede l’eliminazione della vegetazione che insiste sul greto del torrente, con l’obiettivo di prevenire possibili criticità legate al deflusso delle acque. In particolare, l’intervento si rende necessario per evitare che la caduta di alberature possa ostacolare il regolare flusso idrico e per prevenire eventuali ostruzioni dell’imbocco del tombinato situato in via Oberdan.

L’amministrazione comunale sottolinea come tali attività siano fondamentali per la tutela del territorio e la riduzione del rischio idraulico, soprattutto in vista di possibili eventi meteorologici intensi.

I proprietari dei terreni confinanti con il Rio Germanetti sono inoltre invitati a provvedere autonomamente al taglio delle piante di loro competenza, al fine di contribuire alla corretta gestione dell’alveo e alla sicurezza complessiva dell’area.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e manutenzione del territorio promosse in collaborazione tra enti locali e strutture regionali, con particolare riferimento alla Regione Piemonte e al territorio della Provincia di Biella ed è già stato previsto dal Comune negli anni addietro proprio per evitare che la vegetazione possa ostacolare in caso di piogge eccezionali il regolare deflusso dell'acqua e creare a valle una specie di diga con possibili gravi danni all'abitato di Tollegno.