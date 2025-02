San Valentino, in via Italia un cuore dei bimbi dell'Infanzia Cerruti ai passanti

Oggi 14 febbraio è San Valentino, ed è anche questo: un cuore donati dai bimbi dell'Infanzia di Biella Cerruti ai passanti in via Italia. Su ognuno c'è la firma del piccolo studente.

Sono tante le scuole che oggi celebrano in un certo senso questa giornata, più che come festa degli innamorati per insegnare anche ai piccoli quando sia importante un piccolo gesto, quanto sia importante donare amore, imparare ad amare.

Dove si festeggia? In molti Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Francia, Italia), ma anche in America Latina (Cile, Cuba, Ecuador, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay). E' invece il 12 giugno in Brasile e si festeggia il 23 aprile in Catalogna.

E come redazione cogliamo l'occasione per augurare un buon San Valentino a tutti!