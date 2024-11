Scuole XXV Aprile, De Amicis e Cerruti a Biella, il punto dei lavori in consiglio comunale

Nel pomeriggio di oggi mercoledì 13 novembre in consiglio comunale a Biella è stato fatto il punto dei lavori nelle scuole XXV Aprile, De Amicis e Cerruti.

A dare spunto è stata l'interrogazione a firma dei gruppi di minoranza Biella c'è, Movimento 5 Stelle e PD che ha chiesto in particolare degli spazi dell'associazione Genitori di Chiavazza alla XXV Aprile, della moquette che alcuni genitori hanno lamentato essere poco pulita alla De Amicis e dell'utilizzo degli ascensori alla Cerruti. A presentarla è stata la consigliera Greta Cogotti del PD.

"Gli spazi dell'associazione Genitori a Chiavazza sono praticamente pronti, agibili - ha risposto l'assessore all'Edilizia scolastica Livia Caldesi - . Dobbiamo solo capire come scaldarli perchè il riscaldamento è collegato alla parte della scuola dove c'è il cantiere. La moquette alla De Amicis è pulita, mentre a breve si potrà usare anche il secondo ascensore nello stabile dove ci sono la Cerruti e la De Amicis, solo che è da usare in casi di estrema necessità".

"Siamo soddisfatti del fatto che diverse problematiche son state affrontate al plesso XXV Aprile - scrivono in una nota Cogotti e Furia -, meno per quanto riguarda la scuola primaria De Amicis e scuola dell'infanzia Cerruti. La scala a chiocciola per accedere allo stabile non è funzionale e i due ascensori non sono la soluzione, anche perché uno è un montacarichi e l’invito è praticamente quello di non usarli per non precisate ragioni di sicurezza. Resta infine da chiarire cosa succederà in futuro, altro tema che fa riflettere molte famiglie. Per quanto tempo si manterrà la Cerruti con queste problematiche? A che punto siamo con le prospettive di demolizione e ricostruzione?".