Biella, la Lega si mobilita per il SI al referendum sulla riforma della giustizia

Diciamo SI alla separazione tra giudici e pubblici ministeri per una magistratura più trasparente; sì a due CSM e al sorteggio dei componenti, per dire stop alle correnti nella magistratura e sì alla creazione di un'Alta Corte disciplinare, per garantire più efficienza e indipendenza, valorizzando il merito dei magistrati meritevoli e non già di chi sbaglia.

La riforma dà più forza all'autonomia della magistratura e restituisce al giudice un ruolo imparziale, come recita l' art. 111 della Costituzione attraverso la separazione delle carriere e soprattutto la creazione del doppio CSM evitando così la possibilità di condizionamento sull’attività del giudice.

È falso affermare che a seguito della riforma il Pubblico Ministero diventi subordinato al Governo, anzi, e non si deve votare per sostenere o contraddire il Governo, si deve votare nel merito nella riforma.

Sostanzialmente votare SI significa rafforzare l'imparzialità del giudice e rafforzare la responsabilità dei magistrati con l'Alta Corte disciplinare, con la quale finalmente anche i giudici verranno giudicati da un organismo terzo, significa rafforzare il merito garantendo che i membri del CSM che decidono sulle carriere dei giudici non vengano eletti come frutto di una divisione politica.

Lega Biella organizza eventi di confronto sul territorio per informare in modo chiaro e trasparente i cittadini sulle ragioni del Sì.