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Pallavolo | 14 aprile 2026, 10:00

Salussola Volley, ko con Valsesia ma la sfida resta aperta

Salussola Volley, ko con Valsesia ma la sfida resta aperta (foto di Ciro Simoni)

Salussola Volley, ko con Valsesia ma la sfida resta aperta (foto di Ciro Simoni)

Non è stata la serata sperata per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley che, nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, è uscito sconfitto dal campo del Valsesia Volley nella gara di andata dei quarti di finale playoff.

In una palestra calda e contro un avversario solido, i ragazzi di Salussola hanno faticato a trovare il ritmo giusto nei momenti cruciali dei set. Il risultato finale di 3-0 per i padroni di casa non lascia spazio a interpretazioni sulla cronaca della serata, con parziali che testimoniano il tentativo di resistenza biellese, purtroppo non sufficiente a ribaltare l’inerzia della gara.

Nonostante qualche sprazzo di buon gioco e una difesa che a tratti ha retto l'urto dell'attacco valsesiano, la precisione e la continuità dei padroni di casa hanno fatto la differenza, portandoli avanti nella serie. Nulla è ancora perduto. Il regolamento dei playoff offre al Salussola Volley l’opportunità del riscatto immediato tra le mura amiche. Per ribaltare il risultato e puntare alla qualificazione, servirà una prestazione di carattere e il sostegno incessante del pubblico biellese.

L'invito della società rivolto a tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie è di sostenere la squadra nella sfida decisiva di ritorno. C'è bisogno del "settimo uomo" in campo per tentare l'impresa lunedì 20 aprile alle 21 alla Palestra Comunale di Salussola.

c. s. Salussola Volley g. c.

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