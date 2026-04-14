Salussola Volley, ko con Valsesia ma la sfida resta aperta

Non è stata la serata sperata per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley che, nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, è uscito sconfitto dal campo del Valsesia Volley nella gara di andata dei quarti di finale playoff.

In una palestra calda e contro un avversario solido, i ragazzi di Salussola hanno faticato a trovare il ritmo giusto nei momenti cruciali dei set. Il risultato finale di 3-0 per i padroni di casa non lascia spazio a interpretazioni sulla cronaca della serata, con parziali che testimoniano il tentativo di resistenza biellese, purtroppo non sufficiente a ribaltare l’inerzia della gara.

Nonostante qualche sprazzo di buon gioco e una difesa che a tratti ha retto l'urto dell'attacco valsesiano, la precisione e la continuità dei padroni di casa hanno fatto la differenza, portandoli avanti nella serie. Nulla è ancora perduto. Il regolamento dei playoff offre al Salussola Volley l’opportunità del riscatto immediato tra le mura amiche. Per ribaltare il risultato e puntare alla qualificazione, servirà una prestazione di carattere e il sostegno incessante del pubblico biellese.

L'invito della società rivolto a tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie è di sostenere la squadra nella sfida decisiva di ritorno. C'è bisogno del "settimo uomo" in campo per tentare l'impresa lunedì 20 aprile alle 21 alla Palestra Comunale di Salussola.