Tollegno, trovato ferito in un bosco vicino a casa: soccorso un uomo

Intervento di soccorso nel comune di Tollegno. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 60 anni sarebbe stato ritrovato lievemente ferito giù per una riva in un’area boschiva vicino alla sua abitazione. A dare l’allarme i suoi familiari non vedendolo più presente a casa.

Sul posto hanno operato nella prima mattinata di oggi, 13 aprile, i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato che, in breve tempo, hanno individuato la persona, subito soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario del 118. In seguito, è stato accompagnato al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche i Carabinieri.

Analoghe operazioni di assistenza sono avvenute nella giornata di ieri, domenica 12 dicembre, in altri comuni della provincia. Stando alle informazioni raccolte, alcune persone si sarebbero allontanate dai propri domicili non dando più notizie di sé per un breve lasso di tempo tanto da far preoccupare i loro cari. Sono state poi rintracciate e portate in ospedale per alcuni accertamenti. Gli episodi sono avvenuti nei comuni di Biella, Cossato e Cavaglià.