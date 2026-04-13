Tollegno: auto si ribalta nella notte: conducente soccorso FOTO

Intervento dei soccorsi nella serata di oggi a Tollegno, dove, dopo le 22, un’automobile si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno prestato assistenza al conducente del veicolo coinvolto nell’incidente.

Secondo le prime testimonianze raccolte, l’uomo, trasportato in ospedale in codice verde, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Restano comunque da chiarire le dinamiche che hanno portato al ribaltamento del mezzo.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto.