Maltempo, detriti e sassi sulla strada per San Paolo Cervo: alberi a terra tra Veglio e Pettinengo

Interventi dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa per eventi legati al maltempo.

A Campiglia Cervo, sulla strada per San Paolo Cervo, dopo il ponte Asmara, si è verificato un piccolo smottamento, con detriti, sassi e residui di tronchi sulla carreggiata. Sul posto era presente anche il personale della Provincia di Biella per la messa in sicurezza. La strada è tuttora percorribile.

Tra Veglio e Pettinengo, invece, diversi alberi sono crollati sotto il peso della pioggia finendo sulla sede stradale. Anche in questo le squadre dei Vigili del Fuoco hanno proceduto alla rimozione delle piante e al ripristino della viabilità in sicurezza.