Dimitri Fricano torna agli arresti domiciliari, il papà di Erika Preti in tv: “Non è logico, sono 8 anni che sto male” (foto di repertorio)

La notizia del ritorno agli arresti domiciliari di Dimitri Fricano, riportata nelle scorse ore da diverse testate locali e nazionali, è stata affrontata oggi pomeriggio a Dentro La Notizia, il programma di approfondimento di Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Com'è noto il biellese, condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l’uccisione, nell’estate 2017, in Sardegna, della fidanzata Erika Preti, era stato riportato in carcere circa 9 mesi fa dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva rigettato la richiesta di proroga del suo legale. Nel novembre 2023, infatti, gli era stata concessa per motivi di salute la misura della detenzione domiciliare per la durata di un anno. Ora, sembra proprio che Fricano sia di nuovo stato posto ai domiciliari ma non sono stati ancora resi noti i motivi dietro questa decisione.

Davanti alle telecamere di Canale 5, è comparso Fabrizio Preti, il padre di Erika che, di fronte alle domande del conduttore Nuzzi, non ha nascosto la sua amarezza: “Non è logico, sono 8 anni che sto male. Ho un dolore fortissimo, enorme che nessuno può immaginare. È ingiusta questa decisione”.