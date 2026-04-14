Due importanti vittorie per FL-MuayThai Biella

Due importanti vittorie per FL-MuayThai di Biella nella competizione di domenica scorsa, a Ciriè, in provincia di Torino. I ragazzi di Fabio Lavecchia hanno riportato due primi posti, con Giulio Piva (- 75 kg) e Rayan Salhi (12 anni), laureatisi campioni interregionali di “Fight Code Tecnica” nella Federazione Fight-1. Ora i due atleti biellesi accederanno alla fase nazionale, che si svolgerà a Rozzano, in provincia di Milano.

“Due successi di prestigio, che comunque premiano il lavoro di tutta la squadra, che in settimana lavora sempre duramente – ha detto Lavecchia al termine della giornata di incontri -. Tutti i ragazzi hanno ben figurato, a conferma del valore della competizione, che accredita i ragazzi che hanno incrociato i guantoni con avversari di ottimo livello. La crescita di tutti gli atleti è evidente. L'altro giorno abbiamo fatto esordire ragazzini di 6, 7, 8 e 9 anni. Un modo sano e sicuro per avvicinarsi agli sport da combattimento, che richiedono serietà, pazienza e tanto lavoro in palestra. Molto bene Giulio e Rayan, non nuovi a successi di un certo prestigio, ma sono soddisfatto di tutti gli atleti che si sono misurati. Non è mai facile”.